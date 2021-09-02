Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,622, en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6223
Makarnalık buğday3,1453,229
Ekmeklik diğer buğday2,6402,886
Ekmeklik beyaz sert buğday2,8013,023
Düşük vasıflı buğdaylar2,5642,904
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,5322,572
Mısır2,5522,552
BAKLİYATLAR
Fasulye7,7628,718
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