Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,622, en yüksek 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6223

Makarnalık buğday3,1453,229

Ekmeklik diğer buğday2,6402,886

Ekmeklik beyaz sert buğday2,8013,023

Düşük vasıflı buğdaylar2,5642,904

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5322,572

Mısır2,5522,552

BAKLİYATLAR

Fasulye7,7628,718



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