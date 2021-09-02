YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

02.09.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,622 ila 3 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,622, en yüksek 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6223
Makarnalık buğday3,1453,229
Ekmeklik diğer buğday2,6402,886
Ekmeklik beyaz sert buğday2,8013,023
Düşük vasıflı buğdaylar2,5642,904
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5322,572
Mısır2,5522,552
BAKLİYATLAR

Fasulye7,7628,718

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
PARTNERDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendiDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendi
Konya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptıKonya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı

Konya Namaz Vakitleri 3 Eylül Cuma

İmsak
04:50
Sabah
06:15
Öğle
12:54
İkindi
16:32
Akşam
19:24
Yatsı
20:43

Konya Nöbetçi Eczaneler 3 Eylül Cuma

Genç Altınekin Eczanesi
Karatay
Kulu Cihan Eczanesi
Selcuklu
Nar Eczanesi
Selcuklu
Özekin Eczanesi
Selcuklu
Seçkin Eczanesi
Selcuklu
Simya Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.