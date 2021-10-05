Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,749 lira, en yüksek 3,119 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7493,119
Ekmeklik diğer buğday2,6682,905
Ekmeklik beyaz sert buğday3,0753,128
Düşük vasıflı buğdaylar2,6682,905
Makarnalık buğday3,0363,172
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,4482,562
Mısır2,4062,831BAKLİYATLAR
Fasulye6,58,009
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