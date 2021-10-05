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Konya Ticaret Borsası

05.10.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,749 ila 3,119 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,749 lira, en yüksek 3,119 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7493,119
Ekmeklik diğer buğday2,6682,905
Ekmeklik beyaz sert buğday3,0753,128
Düşük vasıflı buğdaylar2,6682,905
Makarnalık buğday3,0363,172
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4482,562
Mısır2,4062,831BAKLİYATLAR

Fasulye6,58,009

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Akşam
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Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Salı

Seydişehir Eczanesi
Karatay
Uğurlu Eczanesi
Karatay
Acay Eczanesi
Selcuklu
Ayşegül Ayçiçek Eczanesi
Selcuklu
Esra Ünal Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
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