Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,749 lira, en yüksek 3,119 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7493,119

Ekmeklik diğer buğday2,6682,905

Ekmeklik beyaz sert buğday3,0753,128

Düşük vasıflı buğdaylar2,6682,905

Makarnalık buğday3,0363,172

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4482,562

Mısır2,4062,831BAKLİYATLAR

Fasulye6,58,009



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