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Konya Valiliği aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının yakalandığını açıkladı

04.08.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik açıklamasında, Cuma günü Konya'da bir eve silahlı saldırı düzenleyerek aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü ve bir süredir saklandığı belirlenen Mehmet Altun'un yakalandığı belirtildi.

Konya Valiliği aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının yakalandığını açıkladı

Konya Valiliği, Cuma günü aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırının katil zanlısının yakalandığını açıkladı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, zanlı Mehmet Altun güvenlik ekipleri tarafından bir süredir saklandığı yerde yakalandı.

Dedeoğlu ailesinin evine düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklanmıştı.

Mehmet Altun'un, Dedeoğlu ailesinin kavgalı olduğu Çalık ailesinin akrabası olduğu belirtiliyor.

Konya'nın Meram ilçesinde Cuma günü yaşanan olayda Dedeoğlu ailesinin evine silahlı saldırı düzenlenmiş, ev ateşe verilmişti.

Saldırının ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıplara karışan asıl şüphelinin ailesinden 3 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 13 olduğunu açıklamıştı.

Gözaltına alınan 10 kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Altun isimli firari şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, ''7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır'' ifadeleri yer aldı.

Valilik, nerede gizlendiğine dair bir detay paylaşmadı ancak ajanslar, Altun'un Bozkır ilçesinde bir dağlık arazide yakalandığını aktardı.

Saldırıda hayatını kaybeden ailenin yedi ferdi, 12 Mayıs'ta komşularının yaptığı saldırıda ağır yaralanmıştı.

Dedeoğlu ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda saldırganların "yalnız olmadığını", şüpheli ailenin mesajlaşma uygulaması "Whatsapp üzerinden saldırıyı organize ettiğini" öne sürmüştü:

https://twitter.com/avkrblt/status/1422881849852956674

Yaşar ve İpek Dedeoğlu ailesinin hayatta kalan tek çocukları ise İngiltere'de yaşıyor.

Karabulut, İngiltere'de yaşayan oğul Çetin Dedeoğulları'nın ailesinin saldırıya uğramasının ardından Türkiye'ye döndüğünü, evlerine güvenlik kamerası taktırdığını belirtti.

Avukat Karabulut, Yeniden TV'den Ayşegül Doğan'a verdiği röportajda Çetin Dedeoğulları'nın, Salı günü savcıya ifade verdiğini, ailesine yapılan saldırının 'ırkçı saiklerle' yapıldığını ifade ettiğini belirtti.

Çetin Dedeoğulları'nın saldırıdan kıl payı kurtulduğunu söyleyen Karabulut, olayın yaşandığı gün İngiltere'ye dönmek üzere Ankara'ya gittiğini, uçağa binmeden önce saldırıdan haberdar olduğunu aktardı.

Cuma günkü saldırının "ırkçı" saiklerle gerçekleştirildiği iddiaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapmıştı.

Süleyman Soylu, "Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur. Yaklaşık 11 yıllık bir husumet" diye konuşmuştu.

Öte yandan Avukat Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dedeoğlu ailesi üyelerinin mayıs ayında savcıya verdikleri ifadelerden 'Kürt oldukları için saldırıya uğradıklarını' söyledikleri bölümleri paylaşmış, o saldırının ırkçı saiklerle gerçekleştiğini savunmuştu.

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili 13 kişi gözaltına alındı

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