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Konya Valiliğinden Beyşehir’deki yangın ile ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Konya Valiliği, Beyşehir ilçesindeki fabrika yangınına 51 araç ve 103 personel ile Antalya ve Isparta’dan 2 adet helikopter ile müdahale edildiğini açıkladı.Beyşehir’de sabah saat 08.07 sıralarında Huğlu Mahallesi’nde bulunan bir silah fabrikasının çatısında çıkan yangınla ilgili Konya Valiliği açıklamalarda bulundu.

Konya Valiliği, Beyşehir ilçesindeki fabrika yangınına 51 araç ve 103 personel ile Antalya ve Isparta’dan 2 adet helikopter ile müdahale edildiğini açıkladı.
Beyşehir’de sabah saat 08.07 sıralarında Huğlu Mahallesi’nde bulunan bir silah fabrikasının çatısında çıkan yangınla ilgili Konya Valiliği açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Yangına ilk etapta, Beyşehir ilçesine ait 5 itfaiye aracı ile müdahale edilmiş, akabinde ilimiz merkezinden 10, yakın ilçelerden 5 itfaiye aracı da olay yerine ulaşmış, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait araçların da katılımı ile yangına toplam 51 araç ve 103 personelle müdahale edilmekte olup, yangın kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Antalya ve Isparta illerinden 2 adet helikopter yangına müdahale için olay yerine sevk edilmiş ve çalışmalarına başlamışlardır. Fabrika içerisinde bulunan mühimmatın önemli bir kısmı kontrollü bir şekilde dışarı çıkarılmış olup, her hangi bir ölü ve yaralı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

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