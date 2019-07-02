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Konya Valisi'nden gece yarısı hastane denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

KONYA Valisi Cüneyit Orhan Toprak, gece yarısı Konya Numune Hastanesi'ne gelerek denetimde bulundu, hastaların sorunlarını dinledi.  Vali Cüneyit Orhan Toprak, üzerinde tişört ve sivil kıyafetiyle, yakın korumaları olmadan, gece yarısı habersizce Konya Numune Hastanesi'ne geldi.

Konya Valisi'nden gece yarısı hastane denetimi

KONYA, (DHA)- KONYA Valisi Cüneyit Orhan Toprak, gece yarısı Konya Numune Hastanesi'ne gelerek denetimde bulundu, hastaların sorunlarını dinledi.
Vali Cüneyit Orhan Toprak, üzerinde tişört ve sivil kıyafetiyle, yakın korumaları olmadan, gece yarısı habersizce Konya Numune Hastanesi'ne geldi. Acil serviste ve diğer bölümlerde karşılaştığı hastaların sorunlarını dinleyen Vali Toprak, hastanedeki çalışmaları da denetledi. Çalışanların da sorunlarını dinleyen Vali Toprak, tedavi altına olan hastaları da ziyaret etti. Vali Toprak, bu tip ani baskınlarını zaman zaman diğer kurumlara da gerçekleştireceğini belirtti.

​FOTOĞRAFLI

Konya Valisi'nden gece yarısı hastane denetimiKonya Valisi'nden gece yarısı hastane denetimiKonya Valisi'nden gece yarısı hastane denetimiKonya Valisi'nden gece yarısı hastane denetimi

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