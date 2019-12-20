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Konya ve çevresinde sis etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:07 | Son Güncelleme

Konya ve çevresinde sis etkili oluyor

Konya ve çevresinde sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Konya'da 4 gündür etkili olan sis, gece ve sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Kentte zaman zaman görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte oldukça zorlanırken, vatandaşların çoğu toplu taşıma araçlarını tercih etti.

Akışın yoğun olduğu kavşaklarda bekleyen trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve yavaş ilerlemeleri konusunda uyarıyor.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, sis nedeniyle Konya-Ankara, Konya-Antalya ile Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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Konya polis sisli hava trafik

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