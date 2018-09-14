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Konya ve Nevşehir'de yankesicilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 17:59 | Son Güncelleme

Konya ve Aydın'da "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Nevşehir'de yakalanan İran uyruklu 4 kişi tutuklandı

Konya ve Aydın'daki marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle 3 bin lira çaldıkları iddiasıyla Nevşehir'de gözaltına alınan İran uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki markete gelen İran uyruklu 3 kişi kasaya yöneldi. Şüphelilerden ikisi kasiyeri oyalarken diğeri kasa görevlisinin elindeki paranın bin lirasını "tırnakçılık" yöntemiyle çaldı.

Market çalışanı, kasadaki paranın eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Marketin yanında duran şüphelilere ait aracın plakasını belirleyen ekipler, kiralık otomobilde bir kişinin daha olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelileri Muhammed Kakavand (40), Abbas Shojaeı (35), Mehran Adıneh (41) ve Valıollah Joodaki, Ürgüp'te kaldıkları otelde yakalandı.

Zanlıların, Aydın'daki marketten de "tırnakçılık" yöntemiyle 2 bin lira çaldıkları belirlendi.

Konya'ya getirilen şüphelilerin, ifadelerinde 25 gün önce Tahran'dan geldiklerini, çeşitli illeri gezdiklerini ve haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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"tırnakçılık" yöntemi 4 şüpheli Iran Uyruklu Konya

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