HABER

Konyaaltı jandarmasından zehir tacirlerine suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, festivale katılan gençleri zehirlemeye çalışan 2 uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı.

Konyaaltı jandarmasından zehir tacirlerine suçüstü

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, festivale katılan gençleri zehirlemeye çalışan 2 uyuşturucu madde satıcısını suçüstü yakaladı. Operasyonda sigara şeklinde sarılmış farklı çeşit ve miktarlarda 1 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat ekipleri, Büyük Çaltıcak Kamp ve Mesire Alanı’nda büyük bir katılımla düzenlenen festivalde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler gece yarısı uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bölgeye operasyon düzenledi. Masa üzerindeki çantada yapılan aramada 30 sigara şeklinde sarılmış satışa hazır kubar esrar, 22 ecstasy hap, 3 küçük poşet içinde kubar esrar ve 975 lira para ele geçirildi. Masadaki M.K. ve E.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 107 adet 1 gramlık halde poşetlenmiş kubar esrar, 128 içmeye hazır sigara şeklinde sarılmış kubar esrar, naylon poşete sarılı yaklaşık 200 gram kubar esrar, 164 ecstasy, 1 hassas terazi, 4 esrar kağıdı, 1 esrar öğütücü makine ele geçirildi. 2 şüpheli jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
İzmir'de 51 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de 51 kaçak göçmen yakalandı
Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardıAğaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.