Konyaaltı Kitap Fuarı kapılarını açtı

Açılış töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 25 yıldır Konyaaltı için çalıştıklarını söyledi. Bu süreçte kimseyle kavga etmediğini dile getiren Başkan Böcek, her seçimde en yüksek oyla belediye başkanı seçildiğini söyledi. Çalmadan çaldırmadan başkanlık dönemi geçirdiğini dile getiren Muhittin Böcek, kitap fuarına 9 yıl önce çadırda başladıklarını kaydetti. İlk yıl 22 bin ziyaretçinin fuarı ziyaret ettiğini dile getiren Muhittin Böcek, geçen yıl 302 bin kişinin fuarı gezdiğini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi tarafından ilki 'Okumak Lazım' sloganıyla düzenlenen Konyaaltı Kitap Fuarı bu yıl 'Okuyan Şehir Antalya' sloganıyla kapılarını açtı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki kitap fuarının açılışına CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'Li Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı.

MUHİTTİN BÖCEK KİTABINI UYSAL İÇİN İMZALADI

Konuşmalarının ardından protokol, fuarın açılış kurdelesini kesti. Muhittin Böcek, yeni kaleme aldığı 'Ben Bu Şehre Aşığım' kitabının satışa sunulduğu standı beraberindekilerle ziyaret etti. Böcek, kendisi gibi Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olan Ümit Uysal'a da kitabını imzaladı. Böcek, “Kitabı dostum Ümit başkan için imzaladım" dedi. Başkan Uysal ise imzalanan kitabı bir süre stantta inceledi.

250 yayınevinin yer aldığı fuarda, 150 yazar ve bilim insanı kitapseverlerle buluşacak. Fuar, 29 Ekim'e kadar devam edecek.

