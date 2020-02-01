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Konyaaltı sahil işletme ihalesinin iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 19:09 | Son Güncelleme

Konyaaltı sahil işletme ihalesinin iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı

Konyaaltı Sahili Projesi işletme ihalesinin iptal ve geri alınmasını isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin aleyhine açılan davayı kabul eden mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Yürütmenin durdurulması talebinde bulunan yüklenici firma, Antalya 2. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, "İhalenin iptali ve geri alınmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni kararının hukuka aykırı olduğunu" ileri sürerek, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebinde bulunuldu.

Talep dilekçesinde, Büyükşehir Belediyesi encümeninin, tasarrufu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan müze, meydan, varyant, Beach Park Bölgesi, Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan ticari tesis ve ünitelerin amaçları doğrultusunda 8+8+10 yıl süreyle işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına teslim edilmesi ihalesinin iptali ve geri alınmasına ilişkin kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, yürütmenin durdurulması istendi.

İdare Mahkemesi ise yürütmeyi durdurma isteminin karara bağlanabilmesi için davalı idarenin birinci savunması ve ara kararına cevap alınıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına, savunma ve ara karar için karşı tarafa 15 gün süre verilmesine karar verdi.

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