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  4. Konyaaltı Sahil Projesi iptaline Türel’den açıklama: "Halep oradaysa arşın Konyaaltı’nda"

Konyaaltı Sahil Projesi iptaline Türel’den açıklama: "Halep oradaysa arşın Konyaaltı’nda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 20:34 | Son Güncelleme

Konyaaltı Sahil Projesi’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile iptaline bir tepki de eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’den geldi.

Konyaaltı Sahil Projesi iptaline Türel’den açıklama: "Halep oradaysa arşın Konyaaltı’nda"

Konyaaltı Sahil Projesi’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile iptaline bir tepki de eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’den geldi. Türel, sosyal medya hesabından "Halep oradaysa, arşın Konyaaltı’nda" başlıklı bir açıklama yaptı.

Uluslararası ödüllü dünyanın en güzel sahil projesinin Antalya halkı tarafından büyük takdir alması karşısında ezilip büzülenlerin yine yalan, dolan ve iftira ile algı yönetimi yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını söyleyen Menderes Türel, "Bir seneye yaklaşan görev sürenizde bizim bıraktıklarımızın dışında bir tane bile benzer proje üretemediniz. Unutmayınız ki zaman doğrunun ilacıdır. Durmuş saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Herkes kendi yaptığının hesabını verir. Bizim her zaman söylediğimiz gibi abdestimizden şüphemiz yok. O yüzden her gün Konyaaltı Sahili’ndeyiz.” dedi.

Açıklamasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böçek’e yüklenen Türel, "Bir kez bile seçildikten sonra Konyaaltı Sahili’nde görülmediniz. Laf kalabalığına gerek yok. Halep oradaysa arşın Konyaaltı’nda. Arada bir uğrayın da siz de yaptığımız güzelliklerin keyfini çıkartın. Müfettişlerce sizin şikayetiniz üzerine incelemeye alınmış bir konunun sonucunu bile beklemeden attığınız adımların hesabını siz de vereceksiniz. Biz zaten veriyoruz. Evvel Allah korkumuz yok. Kim haklı kim haksızı gerçekten tartışmak, milletin hakemliğine başvurmak istiyorsanız istediğiniz bütün televizyon kanallarında her konuyu sizinle tartışırız. Seçimden önce ’Hodri meydan gelin canlı yayında sizinle tartışalım’ davetimizi duymazdan geldiniz, kendinizi gizleyerek halkın önünden kaçtınız. Şimdi Başkansınız. Kapalı kapılar ardında iş çevirmeye devam ediyorsunuz. Bu alışkanlığınızdan vazgeçerseniz, buyurun biz buradayız. Ya siz neredesiniz Bay Böcek?” ifadelerini kullandı.

Encümen kararı tepkisi
Konyaaltı işletme sözleşmesini iptal ettiğini Muhittin Böcek’in açıklamasında okuduğunu ve bu sebeple de açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyen Türel, şöyle devam etti: "Yalanlarınız olmasa size hiç bulaşma niyetimiz yok ama siz bizi buna mecbur bırakıyorsunuz. Aklıma gelmişken sorayım. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. Maddesi sözleşme yapma yetkisini başkana verir. Dolayısı ile sözleşme fesih yetkisi de başkandadır: Yine aynı kanunun 34. maddesinde ise ihale veya sözleşme iptaline dair encümenin bir yetkisi yoktur. Antalya’nın menfaatleri diyerek güya emin olduğunuz bir konuda acaba niye sözleşme iptal yazısını kendiniz imzalamadınız? Yoksa bu konuda imza atmaktan sizi alıkoyan bir korkunuz mu var? Yok canım; siyasi emelleriniz için siz imza atmaktan kaçıp arkadaşlarınızı yakmazsınz. Öyle değil mi Bay Böcek?”

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