Konyaaltı Sahil Projesi iptaline Türel’den açıklama: "Halep oradaysa arşın Konyaaltı’nda"

Konyaaltı Sahil Projesi’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile iptaline bir tepki de eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’den geldi. Türel, sosyal medya hesabından "Halep oradaysa, arşın Konyaaltı’nda" başlıklı bir açıklama yaptı.

Uluslararası ödüllü dünyanın en güzel sahil projesinin Antalya halkı tarafından büyük takdir alması karşısında ezilip büzülenlerin yine yalan, dolan ve iftira ile algı yönetimi yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını söyleyen Menderes Türel, "Bir seneye yaklaşan görev sürenizde bizim bıraktıklarımızın dışında bir tane bile benzer proje üretemediniz. Unutmayınız ki zaman doğrunun ilacıdır. Durmuş saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Herkes kendi yaptığının hesabını verir. Bizim her zaman söylediğimiz gibi abdestimizden şüphemiz yok. O yüzden her gün Konyaaltı Sahili’ndeyiz.” dedi.

Açıklamasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böçek’e yüklenen Türel, "Bir kez bile seçildikten sonra Konyaaltı Sahili’nde görülmediniz. Laf kalabalığına gerek yok. Halep oradaysa arşın Konyaaltı’nda. Arada bir uğrayın da siz de yaptığımız güzelliklerin keyfini çıkartın. Müfettişlerce sizin şikayetiniz üzerine incelemeye alınmış bir konunun sonucunu bile beklemeden attığınız adımların hesabını siz de vereceksiniz. Biz zaten veriyoruz. Evvel Allah korkumuz yok. Kim haklı kim haksızı gerçekten tartışmak, milletin hakemliğine başvurmak istiyorsanız istediğiniz bütün televizyon kanallarında her konuyu sizinle tartışırız. Seçimden önce ’Hodri meydan gelin canlı yayında sizinle tartışalım’ davetimizi duymazdan geldiniz, kendinizi gizleyerek halkın önünden kaçtınız. Şimdi Başkansınız. Kapalı kapılar ardında iş çevirmeye devam ediyorsunuz. Bu alışkanlığınızdan vazgeçerseniz, buyurun biz buradayız. Ya siz neredesiniz Bay Böcek?” ifadelerini kullandı.