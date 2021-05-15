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Konyaaltı Sahili, bayramın son günü de turistlerle doldu

15.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili'nde güneşlenip, denize girdi.

Konyaaltı Sahili, bayramın son günü de turistlerle doldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürerken, Ramazan Bayramı'nın son günü turizm kenti Antalya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kavşaklarda ve ana yollarda uygulama yapan polis ekipleri, dışarıdaki kişilerin, sokağa çıkmak için gerekli izin belgelerini kontrol etti.

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Hava sıcaklığının 22 dereceye, nem oranın ise yüzde 77'ye ulaştığı kentte sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen turistler de Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Kısıtlamadan muaf turistler, su sıcaklığı 23 derece olan denize girerken, kumlara uzanarak, güneşlendi. Çocuklar ise kum üzerinde oyun oynadı.

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DHA

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