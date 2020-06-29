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  4. Konyaaltı sahili doldu taştı! Sıcaktan bunalan soluğu orada aldı

Konyaaltı sahili doldu taştı! Sıcaktan bunalan soluğu orada aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Sıcak havaların etkili olduğu Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda ferahlamak isteyen yüzlerce kişi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahildeki doluluk görenleri endişelendirdi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği turizm kenti Antalya'da, sıcaktan bunalanlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimileri sıcaklığı 26 derece olan denizde serinlerken, kimileri ise sahildeki taşların üzerine uzanarak güneşlendi. Bazıları ise şemsiye altındaki gölgede uyudu. Yüzde 56'yı bulan nem nedeniyle zaman zaman kentin silüetini oluşturan Beydağları görülemedi.

Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı

Sahil bandında bulunan 5 metrelik kayalığın üzerine çıkanlar ise buradan denize atladı.
Denize giren vatandaşlar arasında yer alan Ali Bozca, şunları söyledi:
''Evde oturmaktan sıkıldık. Hava da çok sıcak olunca arkadaşlarımla yüzmek için denize geldim. Kayalıklara çıkıp, denize atlıyoruz, eğlenceli oluyor. Su çok güzel, ilk başta soğuk geliyor ama sonra alışıyorsun" dedi.
Antalya'da bugün hava sıcaklığı 33 derece ölçülürken, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.
Hava sıcaklığının çarşamba günü 39, perşembe 38, cuma ise 36 derece olacağı tahmin edildi. (DHA)
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