Konyaaltı sahili doldu taştı! Sıcaktan bunalan soluğu orada aldı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği turizm kenti Antalya'da, sıcaktan bunalanlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimileri sıcaklığı 26 derece olan denizde serinlerken, kimileri ise sahildeki taşların üzerine uzanarak güneşlendi. Bazıları ise şemsiye altındaki gölgede uyudu. Yüzde 56'yı bulan nem nedeniyle zaman zaman kentin silüetini oluşturan Beydağları görülemedi.