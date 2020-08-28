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Konyaaltı Sahili'nde denizde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 09:33 | Son Güncelleme

Antalya Konyaaltı Sahili'nde üzerinden Cihan Özdemir'e (46) ait kimlik çıkan ceset bulundu. Yaklaşık 5-6 saattir suda olduğu belirlenen ceset vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

Konyaaltı Sahili'nde denizde erkek cesedi bulundu

Olay, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki 24 numaralı plajda gece yarısı meydana geldi. Denizde yüzenler kıyının hemen açığında su yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Sahilde ailesiyle ve arkadaşlarıyla beraber bulunan Ayşegül Işık, hemen suya girerek yanına ulaştığı kişiyi kıyıya çıkardı. Ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kıyafetleriyle beraber denizden çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzerinden Cihan Özdemir'e ait kimlik çıkan ceset, olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde Cihan Özdemir'in cansız bedeninin yaklaşık 5-6 saattir suda olduğu belirlendi.

'KIYAFETLERİYLE DENİZ İÇERİSİNDE HAREKETSİZ DURUYORDU'

Cihan Özdemir'in cansız bedenini kıyıya çıkaran Ayşegül Işık, "Arkadaşlarımızla burada denize giriyorduk. Bir anda 'ceset var' diye ses duydum. Sonrasında ise hiç düşünmeden denize atlayarak kıyıya çıkardım ama kişi hayatını kaybetmişti. Biz elimizden gelen müdahaleyi yaptık ama olmadı. Deniz içerisinde tamamen hareketsiz bir şekilde kıyafetleriyle duruyordu. Cep telefonu da cebindeydi. Doktorlar kalp masajı yaptılar ama kurtaramadılar. Uzun süre muhtemelen deniz içerisindeydi. Biz ölüsünü çıkarabildik. Çok üzgünüz" dedi.

(DHA)

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