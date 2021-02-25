Konyaaltı Sahili'nde midye tehdidi! Kızıldeniz'den geliyorlar

Bugün sabah saatlerinde ekibi ile birlikte Konyaaltı Sahilinde dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Su alım ünitelerinin borularına takılı bir ağ gördü. Ağı eline alan Gökoğlu, ilginç bir manzara ile karşılaştı. Ağın içerisinde Kızıldeniz göçmeni midyeler, istiridyeler ve yengeçler vardı. Bu tür midyelerin daha önce Akdeniz’de olmadığını belirten Gökoğlu, son 10 yıldır popülasyonlarında ciddi bir artış olduğuna vurgu yaparken bu olayın deniz ekosistemine büyük zarar verdiğini söyledi. Ağı uzun uğraşlar sonucu yapıştığı yerden çıkartan Gökoğlu, denizde kaldığı sürüce avcılığa devam edip birçok canlının ölmesine sebebiyet vereceğini söyledi. Gökoğlu, ayrıca bu midyenin yemesinde bir sakınca olmadığını, ekonomik açıdan değerlendirebileceğine vurgu yaptı.

'BU BORULARA KIZILDENİZ GÖÇMENİ İSTİRİDYE VE MİDYELER YAPIŞMIŞ'

Borulara Kızıldeniz göçmeni istiridye ve midyelerin yapıştığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bugün Şubat ayının içerisindeyiz. Hava çok güzel Antalya’da. Biz de sabah bu durumu değerlendirmek istedik. Bulunduğumuz yer Konyaaltı Deniz Akvaryumunun hemen önündeki sahil. Önümüzde deniz akvaryumunun uzanan boruları var. Su alım ünitelerinin boruları. Bu borulara Kızıldeniz göçmeni istiridye ve midyeler yapışmış. Bir balıkçıda gelip bunun üzerine ağ atmış. Ağ olduğu gibi istiridye ve midyeye dolanıyor ve balıkçı bunu alamıyor. Koparmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla bu ağ orada kalıyor. Ağ üzerinde yengeçler var” diye konuştu.