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Konyaaltı Sahili'nde şaşırtan manzara: Açık hava oteline döndü! Nedeni ise...

21.07.2024 11:42
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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sıcak sebebiyle açık hava oteline döndü! Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar gün içerisinde 42 dereceye kadar yükseldiği, nem oranının yüzde 70'e kadar ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, geceleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın ediyor. Sahilde çadır kuran veya battaniyeler sererek uyuyan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarında denize girerek serinliyor.

Konyaaltı Sahili'nde şaşırtan manzara: Açık hava oteline döndü! Nedeni ise...

Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumu gündüzleri 42 dereceye, geceleri ise 30 dereceye kadar yükseliyor. Sıcaklıklardan ve yüzde 70'lere varan nemden bunalan Antalyalılar, serinlemek için Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlamayı tercih ediyor.

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ÇADIR KURUP BATTANİYE SEREREK UYUYORLAR

Sahilde çadır kuran veya battaniyeler sererek uyuyan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarında denize girerek serinliyor.

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Öte yandan deniz suyu sıcaklığı ise ortalama 28 derece. Bu, hem serinlemek hem de rahatlamak için sahilde sabahlayan vatandaşlara ise ideal bir ortam sunuyor.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya konyaaltı sahili
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