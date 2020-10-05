HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Konyaaltı Sahili'nde sıcak havanın tadını turistler çıkardı

Konyaaltı Sahili'nde sıcak havanın tadını turistler çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2020 13:35 | Son Güncelleme

Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Ekim ayının gelmesiyle birlikte turistlere kaldı. Yerli tatilcilerin memleketine döndüğü kentte yoğunluğun azaldığı dikkat çekerken, kalan turistler sahillere akın etti. Güneşlenerek vakit geçiren turistler, güzel havanın tadını çıkardı.

Konyaaltı Sahili'nde sıcak havanın tadını turistler çıkardı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 34 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranı ise yüzde 22 olarak ölçüldü. Saatte 11 kilometre esen rüzgar ve düşük nem nedeniyle sıcaklığın fazla hissedilmediği kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de yabancı turistlerle doldu. Kentte yerleşik Ruslar ile yabancı turistlerin konakladığı Liman ve Hurma mahallelerine yakın sahil kesiminin kalabalık olduğu gözlendi. Tatilcilerin bir kısmı, denize girip, serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise güneşlendi. Bazı tatilcilerin de çocuklarıyla sahilde su oyunları oynayarak, vakit geçirdiği görüldü. Konyaaltı Sahili'nin, yerli tatilciler memleketlerine döndükten sonra yabancı turistlerle dolu olması dikkat çekti.

Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı

Öte yandan kentte hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.

Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı

Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
Ayağı dışarda araç sürdü, makas attı! Burası İstanbulAyağı dışarda araç sürdü, makas attı! Burası İstanbul
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yakalanmamak için plakalarını bile gizlemişler! Düğün konvoyunda drift rezaleti
Düğün konvoyunda drift rezaleti! Böyle kaydettiler
Dünyanın en pahalılarından biri! Mega yat Kekova'da
Dünyanın en pahalılarından biri! Mega yat Kekova'da
Ayağı dışarda araç sürdü! Makas attığı anlarda kameralardan kaçamadı
Ayağı dışarda araç sürdü, makas attı! Burası İstanbul
Meme kanseri tedavisi mümkün mü? Erken teşhis ile...
Meme kanseri tedavisi mümkün mü? Erken teşhis ile...
Gelecek kuşaklar için ölen hayvanların içini dolduruyor...
Ölen hayvanların içini dolduruyor...
Urartuların 2 bin 750 yıllık ölü gömme gizemi çözülüyor!
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.