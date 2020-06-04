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Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli kalabalık

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

Antalya'da, 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti. Öte yandan 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağından dolayı sahiller yetişkinlere kaldı.

Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli kalabalık

Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibarıyla yeniden açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak oturdu. Kimilerinin denize girdiği plajda, güneşlenen ve manzarayı izleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Sahiller, 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yetişkinlere kaldı.

Ailesiyle birlikte İran'dan gelerek, Antalya'ya yerleşen Nesrin Dalgale ile Hadis Ahmadi, sahilin keyfini çıkaranlar arasında yer aldı. Maskelerinin yanı sıra şapkalarıyla dikkat çeken İranlı gençler, fotoğraf çektirdi. Antalya'yı çok sevdiğini belirten Nasrin Dalgale, "Maskemizi alarak buraya geldik. Sahil çok güzel. Fakat virüs önlemlerimizi ihmal etmiyoruz" dedi.

Hadis Ahmadi de "Güneş ve deniz muhteşem. Antalya bir cennet. İran'dan gelip burada yaşayan birisi olarak çok mutluyum" diye konuştu.

Antalya'nın güzel şehir olduğunu fakat koronavirüsten dolayı bir süre insanlara kapandığını anlatan İcaziye Çınar, "Plajların açılması bizi mutlu etti. Sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz. İnsanların iç içe oturmaması ve dikkatli olması da mutluluk verici" dedi.

Arkadaşıyla sahilde dinlenmeye geldiklerini anlatan Behiye Gayretli, "Hava çok sıcak fakat deniz biraz soğuk. Bu nedenle denize girmiyoruz ama manzaranın ve güneşin tadını çıkarıyoruz. Sahilde maske takarak oturuyorum fakat o güzel havanın kokusunu alamamaktan mutsuz oluyorum. Koronavirüsten dolayı bir süre daha maske ile dolaşacağız" diye konuştu.

Arkadaşıyla sahilde yürüyüş yapıp, selfie çeken Damla Özçakmak da 2,5 aydır evde sıkıldığını ve değişiklik yapmak istediğini söyledi. Bu nedenle sahile geldiklerini anlatan Özçakmak, "Dışarı çıkmak aslında çok bir avantaj sağlamıyor. Çünkü maske takıyoruz ve bir süre daha takmaya mecburuz" dedi.

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