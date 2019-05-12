HABER

Konyaaltı sahili turistlere kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın ünlü Konyaaltı sahili, Ramazan ayı dolayısıyla yabancı tatilcilerle doldu.

Konyaaltı sahili turistlere kaldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın ünlü Konyaaltı sahili, Ramazan ayı dolayısıyla yabancı tatilcilerle doldu. Tatilcilerin çoğunluğu Ruslardan oluştu.
Ramazan ayının gelmesiyle turizmin başkenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Ruslara kaldı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denizin keyfini sürerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar kumda oyuncaklarıyla vakit geçirdi. Ramazan ayı öncesinde hafta sonlarında yerli tatilcilerin de yoğun olduğu Konyaaltı sahilinde bugün yabancı tatilcilerin çoğunlukta olduğu gözlendi.
Rusya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Svetlana Miroske, deniz suyunun ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Her sene Antalya'da tatil yaptıklarını aktaran Miroske, "Ailemizle güzel vakit geçirip eğleniyoruz. Hava ve deniz çok güzel" dedi.
Aleksandr Miroske de denize girmektense güneşli günün keyfini sürdüğünü anlattı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 22 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde nem oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Konyaaltı sahili turistlere kaldıKonyaaltı sahili turistlere kaldıKonyaaltı sahili turistlere kaldıKonyaaltı sahili turistlere kaldı

PARTNER'Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor''Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor'
Depremle yıkılan köylerde acı, 48 yıldır tazeDepremle yıkılan köylerde acı, 48 yıldır taze
Göç yolundaki flamingolar, sazlıkta kuluçkaya yattı   Göç yolundaki flamingolar, sazlıkta kuluçkaya yattı   
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.