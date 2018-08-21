  Konyaaltı sahilinde bayram yoğunluğu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yüksek nem ve sıcak havadan bunalan tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.
Kurban Bayramı'nın birinci gününde sıcak havadan ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde, bazı tatilciler şezlongta kitap okuyarak dinlenmeyi tercih ederken bazı tatilciler ise denizde serinlemenin keyfini sürdü.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en yüksek hava sıcaklığı 30 derece olurken nem oranı ise yüzde 73 ölçüldü.
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