Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak gerilimi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki plaj işletmecileri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında tesislerde mavi bayrak yönetmeliğine uygun olmayan yapıların kaldırılmadığı gerekçesiyle anlaşmazlık çıktı. Yönetmeliğe uyulması sözüyle yıkımdan vazgeçildi.

Mavi Bayrak Komisyonu geçen hafta cuma günü Konyaaltı Sahili’deki 30 plajı denetledi. Komisyon işletmelerin bazılarının sahile yerleştirdiği loca, köşk, saksı ve pavillonların mavi bayrak esaslarına uygun olmadığı yönünde rapor verdi. Rapor kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından bazı işletmelere ihtarname gönderildi. İhtarnameyle 24 Haziran 2019 tarihinde mesai bitimine kadar kendilerine bildirilen eksikliklerin giderilmesi içim süre verildi.

“Kamyon ve kepçelerle geldiler”

İşletmeler istenilen bazı düzenlemeleri yaparken, akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesine ait yaklaşık 10 kepçe, kamyon ve vinç, zabıta ve temizlik işleri personeli Beach Park girişinde konuşlandı. Yıkım haberini alan plaj yetkilileri de bölgeye geldi. Belediye yetkilileri uygun olmayan işletmelerdeki localar dahil tüm yapıların kaldırılacağını belirtti. Bu durum üzerine işletme sahipleri 10 mavi bayrak için komisyona ödedikleri yaklaşık 327 bin TL’lik ücretin verilmesini istedi. Geçen yılda aynı şekilde ve aynı yapılarla sezonu tamamladıklarını ve mavi bayrak aldıklarını söyleyen işletmeler, ortada bir yanlışlığın olduğunu ve bunun düzeltilmesini istedi. Bir süre görüşen iki taraf gerekli anlaşmanın sağlanmasının ardından alandan ayrıldı. İşletmeler belediye görevlilerine, locaların belirlenen sınıra çekilmesi, saksıların kaldırılması ve sınır çizilmemesi yönündeki kararlara uyacaklarının sözünü verdikleri öğrenildi.