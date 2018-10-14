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Konyaaltı sahilindeki o orkinos yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, 4 gün önce kıyıdan yaklaşık 15 metre uzaklıkta, 6 metre derinlikte dalış ekibinin kamerasına takılan ve önce köpek balığı sanılan 100 kiloluk dev orkinos, profesyonel balıkçı tarafından zıpkınla vurularak, yakalandı.

Konyaaltı sahilindeki o orkinos yakalandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, 4 gün önce kıyıdan yaklaşık 15 metre uzaklıkta, 6 metre derinlikte dalış ekibinin kamerasına takılan ve önce köpek balığı sanılan 100 kiloluk dev orkinos, profesyonel balıkçı tarafından zıpkınla vurularak, yakalandı.
Konyaaltı sahili Beach Park falezler altında, 10 Ekim Çarşamba günü, dalış ekibinin kamera kayıtlarını inceleyen Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cumhur Tuğ, görüntülerdeki balığın orkinos olduğunu belirledi. DHA'nın duyurduğu bu haberden sonra kıyı şeridine akın eden profesyonel balıkçılardan biri, zıpkınıyla o orkinosu avladı.
Yakalanan 1,70 santimetre uzunluğundaki orkinosun yaklaşık 100 kilo olduğunu belirten Tuğ, "Akdeniz Üniversitesi'nden gelen bir hoca nezaretinde 4 kişinin orkinosu götürdüğünü duyduk. Orkinosun ekonomik değeri gerçekten yüksek. Aslında bu sularda bu derinliklerde olmayan bir canlı. Genellikle Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in bir bölümünde derin sularda görünen balık cinsidir. Mesela kış mevsiminde 300 metre derinliklerde gezen hayvanlardır. Ama bu balığın sığ suya gelmesi olağan dışı. Yıllardır burada su altı sporu yaparım, ilk defa gördüğümü söyleyebilirim. Buraya gelmesinin iki nedeni olabilir. Üretim sırasında sistemden kaçtığını ya da fırtınayla sürüden ayrılarak yönünü şaşırmış olabileceğini düşünüyorum" dedi.
Orkinosun, zıpkınla avlayan profesyonel balıkçıya yaklaşık 4 bin lira kazandırdığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Konyaaltı sahilindeki o orkinos yakalandı

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