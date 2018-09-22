Konyaaltı Sahili'nin güvenliği, emekli özel harekat polislerde

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA kent merkezinde denize girilebilen ender sahillerinden biri olan Konyaaltı Sahili, yenilenen yüzüyle tam puan aldı. Sahilin güvenliğini de eski emniyet müdürü Cemil Tonbul ve emekli Özel Harekat polisleri sağlıyor.

Konyaaltı Sahili, yeni adıyla Sahil Antalya Yaşam Parkı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonu öncesi yenilendi. Çalışmalar sırasında vatandaşlara kapatılan sahil, yaz sezonu öncesi açıldığında ise beğeniyle karşılandı. Yeşil görüntüsü, spor ve yaşam alanları, bisiklet yolları, modern gölgelikleri, yürüyüş yolları ile binlerce insanın akın ettiği sahildeki güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Cemil Tonbul, sahilin işletme hakkını elinde bulunduran Alkoçlar Tursetalya İş Ortaklığı kapsamında kurulan ALSE şirketinin sahildeki genel koordinatörü oldu. Tonbul, ekibinin çoğunu da emekli Özel Harekat polislerinden seçti. Yine Antalya Emniyeti'nde farklı şubelerde müdür olarak görev alan Gökhan Demir de güvenlik müdürü görevinde bulunuyor. Emekli polislerin yanı sıra özel bir güvenlik şirketi personeli de sahilde vatandaşların güvenle denize girmeleri için faaliyet gösteriyor.

OLAYLAR AZALDI

Cemil Tonbul, Konyaaltı'nın dünyanın en güzel sahillerinden biri olduğunu belirterek, çalıştığı şirketin 5 ay önce burayı işletmeye başladığını söyledi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini hassasiyetle koruduklarını belirten Tonbul, ekibinin önemli bir kısmında emekli özel harekat polislerinin yer aldığını kaydetti. Tonbul, “Onların tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Bir özel güvenlik şirketiyle de çalışıyoruz. Hem deniz, hem kara güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

HAFTA SONU 100 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü ve farklı kademelerinde görev aldığını hatırlatan Tonbul, Konyaaltı'nda eskiden istenmeyen olayların daha fazla yaşandığını söyledi. Tonbul, “Artık burayı daha güvenli hale getirdik. 5 aylık sürede sahilimizde önemli bir hadise meydana gelmedi. Özellikle hafta sonları 100 bin kişinin geldiği sahilde ufak tefek hadiseler oldu tabii ki; ama bunlara da derhal müdahale ettik" diye konuştu.

10 MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nın mavi bayraklı bir park olduğuna dikkati çeken Tonbul, 10 işletmede mavi bayrağın dalgalandığını anlattı. Mavi bayrak kriterlerini tam anlamıyla yerine getirdiklerini dile getiren Tonbul, “200 metrede bir cankurtaran kulesi diktik. Kulelerin hepsinde de cankurtaranlarımız var. Karanın yanı sıra deniz güvenliğimiz de çok iyi durumda. Sahildeki 40 cankurtaran, 5 aylık sürede 200 olaya müdahale etti. Bunların 100'ü boğulma vakasıydı ve sadece 1'i hayatını kaybetti" dedi.