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Konya’da 1 milyon 224 bin dekar tarım arazisi sulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:11 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Konya’da 1 milyon 224 bin dekar tarım arazisinin sulandığını açıkladı.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçinin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Konya’da 1 milyon 224 bin dekar tarım arazisinin sulandığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçinin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanıldığından, sulama tesisleri inşa edilirken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edilmektedir.
Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviyeye indirilerek tarla içi sulama sistemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanıyor. Bu sayede çiftçi randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Modern sulama, üretim desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.
Tahıl ambarı Konya’da 4 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonunun 17 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, “2019 yılı sulama sezonunda Konya ve ilçelerimizde toplam 1 milyon 224 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 995 milyon TL katkı sağlanmıştır. DSİ ailesi ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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