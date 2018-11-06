Konya'da 1 yaşındaki bebeğin su dolu kovada boğulması

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, su dolu kovada boğularak hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebeğin cenazesi defnedildi.
Marangozlar Sanayi arkasındaki çiftlikte, evin banyosundaki kovada boğulan bebek Yıldız Ülkü Özdemir'in cenazesi, Seyyid Harun Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından bebeğin cenazesi, Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve bebeğin yakınları katıldı.
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