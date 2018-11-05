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Konya'da 1 yaşındaki bebek su dolu kovada boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

Konya'da 1 yaşındaki bebek su dolu kovada boğuldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1 yaşındaki bebek su dolu kovada boğuldu.

İddiaya göre, Marangozlar Sanayi arkasındaki çiftlikte çobanlık yapan ailenin 1 yaşındaki çocukları Yıldız Ülkü Özdemir, evin banyosundaki su dolu kovaya düştü.

Durumu farkeden anne Zulfiye Özdemir, kızını kovadan çıkardıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları bebeği Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bebeğin cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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