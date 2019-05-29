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Konya’da 10 katlı binada yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 19:12 | Son Güncelleme

Konya’da 10 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen aynı aileden 1’i çocuk 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hisarkent Sokak’ta bulunan 10 katlı Hisar Sitesi’nin ikinci katındaki Ramazan Taşçı ve ailesinin yaşadığı dairede çıktı.

Konya’da 10 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen aynı aileden 1’i çocuk 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hisarkent Sokak’ta bulunan 10 katlı Hisar Sitesi’nin ikinci katındaki Ramazan Taşçı ve ailesinin yaşadığı dairede çıktı. Dumanları fark edenler yangını itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başlarken, dumanlar apartmanın içini kapladı. Bu sırada 8. kattaki dairelerinden çıkarak asansörle aşağıya inmek isteyen Necdet Çelik, kızı Neslihan Çelik, torunu ve eşi asansörde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen Necdet Çelik ve aile fertleri baygınlık geçirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla asansörden çıkartılan 4 kişi ambulanslara taşındı. Biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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