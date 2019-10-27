Konya’da 11 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Konya’da kaldıkları çadırda sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 9’u çocuk 11 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kadınhanı ilçesi Saçıkara Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak çalışmak için Şanlıurfa’dan Kadınhanı ilçesine gelen Halil D., eşi Halime D. ve 9 çocuğu kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Rahatsızlanınca kendi imkanlarıyla Kadınhanı Devlet Hastanesine başvuran aile fertleri tedavi altına alındı. Gözlem altında tutulan ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

