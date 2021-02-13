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Konya’da 11 yaşındaki çocukların araba sevdası karakolda bitti

13.02.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde izinsiz aldıkları otomobille gezip benzin bittikten sonra park edip giden 11 yaşındaki 2 çocuk, arabasını yerinde bulamayan araç sahibinin şikayeti üzerine tespit edilerek yakalandı.Olay, dün akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesinde meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde izinsiz aldıkları otomobille gezip benzin bittikten sonra park edip giden 11 yaşındaki 2 çocuk, arabasını yerinde bulamayan araç sahibinin şikayeti üzerine tespit edilerek yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü 42 ADY 253 plakalı otomobilini kapalı pazar yerine park eden Bektaş Gökkaya, daha sonra aracının yanına geldiğinde kapı kilidi bozularak aracına girildiğini ve zarar verildiğini fark etti. Polise şikayette bulunan Bektaş Gökkaya, daha sonra aracının evinin önüne park etti. Dün akşam saatlerinde iş yerinden dönen Bektaş Gökkaya, bu kez de aracının yerinde olmadığını görünce yine polisi arayarak aracının çalındığını söyledi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, aracı Hacıseyitali Mahallesinde park halinde buldu. Araçta ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, otomobili 11 yaşındaki E.D. ile A.E.’nin aldığını tespit etti. Çocukların izinsiz aldıkları arabayla gezdikleri ve benzini bitince park ederek gittikleri ortaya çıktı. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Araç sahibi Bektaş Gökkaya, “Salı günü pazar yerinde arabama giriyorlar, ruhsatı pazar yerine atıyorlar. Arabanın sağ kolunu kırıyorlar. O olaydan sonra olay yeri inceleme geldi, parmak izi falan her şey alındı. Biz arabamızı evimizin önüne koyduk. Bugün işten geldik araba yerinde yok. Arabanın anahtarı yok, ruhsatı yok sen bu arabayı nasıl çalıştırdın. Ben çalıştıramıyorum. Öğretsinler ben de çalıştırayım. Arabayla gezmişler buraya koymuşlar. İçinde meyve suyu içmişler, yemiş içmişler benden iyi kullanmışlar maşallahları var” dedi.

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