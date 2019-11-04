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Konya’da 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 23:25 | Son Güncelleme

Konya’da narkotik polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonun farklı yerlerine zulalanmış 115 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girş çıkış noktalarında uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Konya’da narkotik polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonun farklı yerlerine zulalanmış 115 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girş çıkış noktalarında uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, aracın farklı noktalarına gizlenmiş halde 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirdi. Kamyon sürücüsü Ş.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Ş.Ö’nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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