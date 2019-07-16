Konya’da 15 kaçak göçmen yakalandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, kaçak yollardan yurda giren 15 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ankara, Aksaray karayolunda yol kontrol ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalarda, yurda kaçak yollardan giren 14 Afganlı ve 1 Pakistanlı olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen kaçakların sorgulamaları ve evraklarının tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderilmek üzere yabancılar şubesine gönderileceği öğrenildi.

