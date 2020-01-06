HABER
  4. Konya'da 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş

Konya'da 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:30 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyette cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi

Konya'da 15 yıl önce kayıp başvurusu yapılan kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Necati Keleş'in (46) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Keleş'in eşi Sebahat B, üvey oğlu Hüseyin B, kayınbiraderi Mustafa Y. ve Kadir B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Keleş'i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B'nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'ndeki dağlık alana götürerek gömdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Polis ekipleri, ifadeler doğrultusunda şüphelilerden Kadir B'ye yer gösterme işlemi yaptırdı.

Kadir B'nin gösterdiği yerde yapılan kazıda kemik parçaları ortaya çıkarıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Balat'ta metruk binanın çatısı çöktüBalat'ta metruk binanın çatısı çöktü
Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandıYüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcılar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 yıl cinayet Kayıp Konya Necati Keleş

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

Tatil haberleri art arda geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Tatil haberleri art arda geldi!

15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!

Antalya'yı sağanak yağış vurdu! Aracıyla suda mahsur kaldı

Panik anları! Aracıyla suda mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.