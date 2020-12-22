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Konya’da 16 bin 554 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı

22.12.2020 18:13 | Son Güncelleme:
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Konya’da 16 bin 554 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 16 bin 554 adet sentetik uyuşturucu hap ile yakalanan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 16 bin 554 adet sentetik uyuşturucu hap ile yakalanan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde bir şahsın aracıyla, İzmir’den Ilgın ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleriyle birlikte yapılan müşterek çalışmada, teknik ve fiziki takibinin ardından 2’si kadın 4 kişinin bulunduğu araç, Akşehir ilçesinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada poşetler içerisinde 16 bin 554 adet sentetik uyuşturucu hap maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 725 TL para ele geçirildi. Otomobil sürücüsü G.K. ile araçta bulunan C.Ç. (49), N.Ç. (48) ve E.K. (30), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın şüpheliler ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya’da 16 bin 554 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı

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