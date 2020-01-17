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  4. Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 8’i çocuk 19 düzensiz göçmen, yakalandı.

Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet YILMAZ/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 8’i çocuk 19 düzensiz göçmen, yakalandı. Göçmenlere 47 bin 850 lira cezai işlem uygulandı.
Kulu Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Konya’dan Ankara’ya giden 2 ticari taksinin düzensiz göçmen taşıdığı ihbarını aldı. Ankara Caddesi’nde durdurulan taksilerde, Afganistan uyruklu 4’ü kadın 7’si erkek ve yaşları 2 ile 8 arasında değişen 8 çocuk olmak üzere 19 düzensiz göçmen yakalandı. Kulu Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen göçmen ve taksi şoförlerine para cezası uygulandı. Göçmenlere 47 bin 850 lira, her iki taksi şoförüne ise toplamda 34 bin 384 lira para cezası kesildi. İşlemlerin ardından Afganlı düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

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