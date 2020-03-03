HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Konya'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 01:40 | Son Güncelleme

Konya'da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi, yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İki komşu aile arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine aralarında çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Kavgada İrfan C. (26), Hakan S. (26) ve Mustafa S. (24) av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kavga polisin müdahalesiyle sona ererken, olaya karıştığı öne sürülen Şahin G., Yaşar G. ve Mustafa T., polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar
Çavuşoğlu'ndan Alman bakana tokat gibi cevap!Çavuşoğlu'ndan Alman bakana tokat gibi cevap!
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
1/
Anahtar Kelimeler:
Konya Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs iddiası bir ilimizi ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

Koronavirüs iddiası bir ilimizi ayağa kaldırmıştı! Açıklama geldi

Bakan Koca'dan o vatandaşlara çağrı: Kalabalık içine çıkmasınlar

Bakan Koca'dan o vatandaşlara çağrı: Kalabalık içine çıkmasınlar

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Dev şirkette koronavirüs vakası! 150 çalışan karantinaya alındı

Dev şirkette koronavirüs vakası! 150 çalışan karantinaya alındı

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle ilgili dikkat çeken paylaşım

Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsle ilgili dikkat çeken paylaşım

Ankara'da koronavirüs karantinasına alınan İran uçağındaki yolcular hakkında yeni gelişme

Ankara'daki koronavirüs karantinasında flaş gelişme!

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Sofya'da yapılacak 3'lü zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Twitter'dan cevap verdi: Hangi sözünüzü tuttunuz

Çavuşoğlu'ndan Alman bakana tokat gibi cevap!

Perte çıkan lüks aracın sürücü isyan etti! Hava yastığı bile patlamadı

Perte çıkan lüks aracın sürücü isyan etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.