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Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

BİNA, KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA KURULU'NDAN TESCİLLİ ÇIKTI  Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç binanın, Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan tescilli olduğu ortaya çıktı.

BİNA, KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA KURULU'NDAN TESCİLLİ ÇIKTI
Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç binanın, Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan tescilli olduğu ortaya çıktı. Çökme sonrası bölgede incelemelerde bulunan kurul yetkilileri, tescilli binaların mülkiyetinin sahiplerine ait olduğu ve oturmaya engel olmadığını, risk durumunda ise sahiplerin belediyeye müracaatları sonucu, kurulunda incelemesinin ardından yıkılabileceğini belirtti.
Olay yerinde incelemede bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da itfaiye ekiplerine saat 09.11 sıralarında ihbar geldiğini belirterek ''Sabah 09.11’de gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerimiz, AFAD, Karatay, Selçuklu ve Meram Belediyesi ekipleri ile sağlık ekipleri 09.16’da olay yerine intikal etti. Maalesef Sultan Dakım ile torunları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım’ın cansız bedenleri ile karşılaşıldı. Yapılan incelemede bu eski binanın sabaha karşı çöktüğü ama duvarları çok yüksek olduğu için komşular tarafından sabah saatlerinde fark edildiği ortaya çıktı'' diye konuştu.
Binanın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescille olduğunu ifade eden Altay, şunları söyledi:
''Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05/07/2013 tarih ve 73 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil edilen binanın mülk sahipleri tarafından kullanılmadığı, bir süre şehrimizde bulunan mültecilerin oturduğu belirlendi. Son olarak burada ikamet eden Sultan Dakım, Belediyemizin sosyal yardım kapsamında bulunan bir hemşehrimizdi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Belediyemiz binada ve çevrede inceleme yapıyor. Bu binadan etkilenebilecek binalar varsa boşaltılacak.''
KURTARILAN KÖPEK KORUMAYA ALINDI
Enkaz altında canlı olarak kurtarılan yavru köpek ise Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.
DHA MUHABİRİNE SALDIRIYA TEPKİ
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'in, sözlü ve fiziki saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Özdemir, şunları söyledi:
''Meslektaşımız Hasan Dönmez’e görevi sırasında yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Evin çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayı canlı yayında anlattığı sırada muhabir arkadaşımız Hasan Dönmez’e yapılan sözlü ve fiziksel saldırı asla kabul edilemez. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. DHA muhabiri Hasan Dönmez’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Konya Gazeteciler Cemiyeti olarak bu süreçte yanında olacağımızı bildiriyoruz.''
Gözlüğü kırılan DHA muhabiri Hasan Dönmez, yaşadığı saldırıya rağmen, olay yerinde görevini yapmaya devam etti.

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