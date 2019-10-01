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Konya'da 2 kişiye DEAŞ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi, sosyal medyada DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.  Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emre E.

Konya'da 2 kişiye DEAŞ gözaltısı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi, sosyal medyada DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emre E. ve Selçuk Y.'nin, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ ve örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'yi övücü paylaşımlarda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine terör örgütü propagandası yapan 2 kişi, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emre E. ve Selçuk Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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Konya'da 2 kişiye DEAŞ gözaltısı

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