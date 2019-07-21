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Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 ölü (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 01:29 | Son Güncelleme

KONYA'da, refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 3'ü kadın 7 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 ölü (2) - Yeniden

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 3'ü kadın 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 23.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Ticaret Borsası alt geçidinde meydana geldi. 42 ACM 965 plakalı otomobil, kimliği sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Muammer Can yönetimindeki 42 GF 252 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobil de hurda yığınına döndü. 42 ACM 965 plakalı otomobilde bulunan Hakan Yel, Muhammed Emin Gül ile kimliği belirlenemeyen 2'si kadın 3 kişi ile diğer sürücü Muammer ve eşi Memduha Can yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. 3'ü kadın 7 kişinin sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Alt geçit yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 7 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcılarının incelemesinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. 3 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 ölü (2) - YenidenKonya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 ölü (2) - YenidenKonya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 ölü (2) - YenidenKonya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 ölü (2) - Yeniden

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