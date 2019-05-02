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Konya'da "2. Sufi Sinema Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Kentte "Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Teşrifleri'nin 791. Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında 2-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2. Sufi Sinema Günleri başladı

Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Teşrifleri'nin 791. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 2-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2. Sufi Sinema (Sufisin) Günleri, Konya'da başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 4 gün boyunca filmler, belgeseller, kısa filmler, paneller, atölye çalışmaları, tiyatro ve konserlerin yanı sıra birçok faaliyetin gerçekleştirileceğini söyledi.

Tasavvufun bin yıla yaklaşan tarihiyle günümüze kadar ulaştığını dile getiren Yarar, şunları dile getirdi:

"Tasavvuf kurumsallaşmış yolları ve usulleriyle İslam'ın en özgün yorumlarından birisi olarak günümüze kadar gelmiştir. İslam tasavvufu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya’da Mevlana, Yunus Emre, İbni Arabi, Sadrettin Konevi, Necmeddin Daye, Hoca Nasrettin, Seyyit Mahmut Hayrani gibi mana büyükleriyle zirveleşmiştir. Ülkemizde şimdiye kadar tasavvuf ve sinema arasındaki bağlama farklı mecralarda işaret edilse de dünya sinemasını etkileyecek, ülkemiz sinema sanatının gelişmesine, tasavvufun, irfanın ve medeniyetimizin anlaşılmasına katkı sağlayacak kalıcı çalışmalar yeterince yapılmış değildir."

Yarar, Sufi Sinema Günleri'nin geçen yıl ortaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl çok değerli sinemacıları, filmleri ağırlayan Sufisin, bu yıldan itibaren Senaryo Destek Ödülü vererek kurumsallaşmasında en önemli adımı atmıştır. Bu amaçla geçen yıl kasım ayından itibaren ilan ettiğimiz Sufisin Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yazma Yarışması'na 50 senaryo gönderilmiştir. Türk sinemasının neredeyse bugüne kadar gerektiği gibi üzerinde durmadığı tasavvuf ve irfan içerikli senaryo ve film çalışmalarına, yarışmayla beraber yeniden dikkati çekebilirsek kendimizi amacımıza ulaşmış kabul edeceğiz."

Etkinlik kapsamında "Sinemada Yeni Dil Arayışları" konulu panel de düzenleyeceklerini aktaran Yarar, "Dünya sinemasının teknik biçimini belirleyen lobilere rağmen, sinemada insana ve evrene yakışan daha irfanlı bir dilin kurulabileceğine dair inancımızı ve gayretimizi ortaya koyacağımız bu bilimsel çalışmalara hepinizi şimdiden davet ediyorum." dedi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da festivalin geleneksel hale gelmesi gerektiğini belirtti.

- İlk gün "Söğüt Ağacı" filmi gösterildi

Etkinliklerde, ilk gün İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin "Söğüt Ağacı" filmi gösterildi. Çeşitli film gösterimleri, söyleşiler, paneller ve diğer etkinliklerle devam edecek Sufisin, 5 Mayıs Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fatih Özgökçen, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, daire başkanları, senaristler, yazarlar, yönetmenler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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2. Sufi Sinema İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar Konya

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