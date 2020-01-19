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  4. Konya'da 24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Konya'da 24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

Konya'da 24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Konya'da 24 ayrı bilişim suçundan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen hükümlü gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta kredi kartı bilgilerinin internetten kopyalanarak dolandırıldığını belirten kişinin ihbarı üzerine, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheli A.Ç'yi gözaltına alındı.

A.Ç'nin 24 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bilişim firari Konya suç

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