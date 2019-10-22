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Konya'da 254 kız öğrenci "Hafızlık İcazet Belgesi" aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:04 | Son Güncelleme

Konya'da 254 kız öğrenci "Hafızlık İcazet Belgesi" aldı

Konya'daki okullarda Kur'an hafızlığını tamamlayan 254 kız öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda düzenlenen törende, hafız olan 254 kız öğrenci icazet belgelerini aldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu. Törende Barış Pınarı Harekatı'na da destek verilerek, harekata katılan Mehmetçiklere asker selamı gönderildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, burada yaptığı konuşmada, hafız olan tüm öğrencileri tebrik ettiğini dile getirerek, Konya'da ekim ayı başına kadar kız ve erkek toplam 633 hafızın yetiştiği bilgisini verdi.

Hafızlığın herkese nasip olmayan, emek isteyen bir çalışmanın ürünü olduğuna vurgu yapan Toprak, şöyle konuştu:

"Gece gündüz demeden çalışmayı gerektiren bir süreç sonunda tebriklerin en büyüğünü hak ettiniz. Sizler Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i beyinlerinize yazdınız, bugüne kavuştunuz. Bundan sonra aldığınız bu sıfatı hayatınız boyunca inşallah devam ettirerek, herkesin arasında parmakla gösterilen insanlar olacaksınız. Hayatınız boyunca bu sıfata layık olarak yaşayacağınıza inancım tam."

Konya Müftüsü Ahmet Poçan da hafız öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Poçan, Türkiye genelinde hafız sayısının son 10 yılda 163 bine ulaştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde salona inen 254 kız öğrenci, hafızlık icazet belgelerini aldı.

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