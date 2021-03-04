Konya’da 26 ton sahte deterjan ele geçirildi

Konya’da bir iş yerinde üretilerek tanınmış markaların paketlerinde internet üzerinden piyasaya sürüldüğü tespit edilen 26 bin 500 kilo sahte deterjan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde sahte deterjan üretimi yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Üretilen sahte deterjanların tanınmış markaların paketlerinde internet üzerinden piyasaya sürüldüğü tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada satışa hazır halde çeşitli markalarda 26 ton 500 kilo sahte toz deterjan ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

