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Konya’da 28 suçtan aranan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, hakkında 28 suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıs yakalandı.Ereğli’de 28 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E.

Konya’da 28 suçtan aranan şahıs yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, hakkında 28 suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıs yakalandı.
Ereğli’de 28 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (43) isimli şahıs, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinden kaçamadı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alınan E.E.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, sahte sürücü belgesi, ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ve 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda tahkikat başlatıldı.

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