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Konya’da 29 Ekim kutlamaları

29.10.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Feritpaşa Caddesi üzerinde yapılan kutlamalar Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın vatandaşları selamlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Vahdettin Özkan günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi.

Vali Özkan konuşmasında, “Hepimiz biliyoruz ki; tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve iradenin timsali olan İstiklal Harbimiz, milletimizin bağımsızlığa olan düşkünlüğünün ve vatan topraklarının bölünemeyeceğinin tarihi bir ispatıdır. 29 Ekim 1923, çağ açıp kapatmaya mazhar olmuş bir milletin büyük fedakarlıklarla kazandığı milli mücadelesinin cumhuriyet ile taçlandırıldığı gündür.

Cumhuriyet’in bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayması, devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlaması milli birlik ve beraberliğimiz açısından birleştirici, pekiştirici olmuş, asırlar boyu hürriyetinden ve onurundan taviz vermeyen milletimiz, kadim tarihinin kahramanlıklarla dolu mirasını da baş tacı yaparak, geleceğe doğru emin adımlarla yol almıştır. Birlik ve beraberlik içerisinde, cumhuriyetimizi bütün değer ve kurumlarıyla özümsemiş olan milletimiz, Türkiye’yi çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın konuma yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koymuştur. Bu yüksek şuur, irade, azim, vizyon ve cesareti gösterebildiğimiz takdirde Türkiye’nin, yeni dünya düzeninde değişimi takip eden değil, şekillenmesine katkıda bulunan bir ülke olacağına inancımız tamdır” dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi izlendi ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vahdettin Özkan tarafından ödülleri verildi. Program geçit töreniyle sona erdi. Törene, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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