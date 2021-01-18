Konya’da 29 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

Konya’da narkotik polisinin bir araçta yaptığı aramada 29 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirleri tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Karatay ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada paketler halinde toplam 29 kilo 580 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

