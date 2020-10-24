Konya’da 3 bin 370 araç ve sürücüye 1 milyon 484 bin lira ceza

Konya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 370 araç ve sürücüye toplamda 1 milyon 484 bin 667 lira cezai işlem uygulanırken, 110 araç trafikten men edildi. Ayrıca, denetimlerde 89 litre sahte alkollü içki ve 21 bin 870 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde 804 sürücüye hız sınırı ihlali, 767 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 87 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 350 sürücüye trafik yönetmeliğine uymamaktan ceza kesildi. 831 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 19 araca fazla yolcu taşıma, 343 araca park yasağı ihlali ve 569 sürücü ve araca muhtelif maddelerden toplamda 3 bin 370 araç ve sürücüye 1 milyon 484 bin 667 lira cezai işlem uygulandı, denetimlerde 110 araç trafikten men edildi.

181 şahsa sosyal mesafe kuralı ihlalinden işlem yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ise 7 iş yeri denetlendi, 5’inde sigara tüketildiği, 4 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu tespit edildi, 3 iş yeri mühürlendi. 181 şahsa sosyal mesafe kuralı ihlali, 35 şahsa maske takmamaktan işlem yapıldı, 5 yabancı uyruklu şahsın iş yerlerinde çalıştığı görüldü ve il göç idaresine teslim edildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 5 iş yeri sorumlusuna ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan işlem yapıldı. Denetimler kapsamında, 2 yankesici, 6 hırsızlık şüphelisi ve 7 aranan şahıs da yakalandı. Öte yandan, 720 kök hint keneviri, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabancaya da el konuldu.