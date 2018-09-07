Konya'da 3 kadına FETÖ gözaltısı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan farklı meslek gruplarından 4 kadından 3'ü gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah, çeşitli meslek gruplarından 4 kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Ekipler, 4 kadın şüpheliden 3'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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