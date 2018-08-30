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Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı.
Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Ferit Paşa Bulvarı'nda düzenlenen törene geçildi. Burada Konya Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı.
Törene, birçok aile çocuklarıyla katılırken, geçiş yapan askerler alkışlandı. Halk oyunlarının ardından askeri araçların geçit töreniyle kutlamalar sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandıKonya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandıKonya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandıKonya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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