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Konya'da 3.5 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 11 dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.5 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Konya'da 3.5 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem

KONYA, (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 11 dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.5 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Seydişehir ilçesi olarak saptadığı ilk deprem, saat 16.29'da meydana geldi. Deprem, yerin 9.71 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülüdü.
Bu depremden 11 dakika sonra, saat 16.40'da bu kez bölge, 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Yerin 7,09 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremlerin büyüklüklerini 3.7 ve 3.9, merkez üslerini ise ilçenin Mesudiye Mahallesi olarak açıkladı.

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