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Konya'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

KONYA'da tur otobüsü, minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da tur otobüsü, minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu Galericiler alt geçidinde meydana geldi. Suriye uyruklu Yasir Ahmet yönetimindeki 33 AZC 29 plakalı minibüs, önündeki Ömer Faruk Dağlı yönetimindeki 42 ANC 59 plakalı otomobile çarptı. Osman Keleş yönetimindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsü de minibüse çarparak durabildi. Tacir Akyokuş yönetimindeki 42 AKT 42 plakalı otomobil de tur otobüsüne çarptı. Zincirleme kazada, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan alt geçit, araçların kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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